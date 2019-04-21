В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ

Официально в больницу обратился лишь один человек.

В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Фото: www.obozrevatel.com

В городе Берегово Закарпатской области из-за внутренних споров произошла драка, в которой приняли участие около сотни человек.

Об этом местному изданию "Mukachevo.net" сообщили источники в полиции.

Инцидент произошел 21 апреля, буквально в течение двух часов. К местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши.

В полиции, которая подтвердила информацию о массовой драке, сообщили, что официально в Береговскую больницу обратился лишь один человек.

Ромы в Евросоюзе и в Украине: что общего и в чем отличие

"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка. На место была отправлена следственно-оперативная группа", - отметили правоохранители.

Напомним, в МВД решили интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года.


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