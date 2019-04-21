В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Официально в больницу обратился лишь один человек.
В городе Берегово Закарпатской области из-за внутренних споров произошла драка, в которой приняли участие около сотни человек.
Об этом местному изданию "Mukachevo.net" сообщили источники в полиции.
Инцидент произошел 21 апреля, буквально в течение двух часов. К местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши.
В полиции, которая подтвердила информацию о массовой драке, сообщили, что официально в Береговскую больницу обратился лишь один человек.
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"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка. На место была отправлена следственно-оперативная группа", - отметили правоохранители.
Напомним, в МВД решили интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года.
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