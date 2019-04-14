В канадском Гамильтоне сгорел Украинский культурный центр
В результате пожара упала кровля и часть внешних стен.
В канадском городе Гамильтон ночью 13 апреля сгорело здание Украинского культурного центра.
Об этом пишет канадское издание Globalnews.ca.
Пожар, начавшийся около полуночи, охватил второй этаж и крышу здания. Потушить его не удалось из-за стремительного распространения огня. Крыша и часть внешних стен здания рухнули и пожарным пришлось лишь следить за тем, чтобы пламя не распространилось на соседние строения.
Пострадавших в результате пожара не было.
В фейсбуке Союза украинской молодежи Гамильтона подтверждается, что "наша домивка сгорела".
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