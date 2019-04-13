В Днепре на территории ресторана выловили 18 змей
Как пресмыкающиеся оказались у ресторана - неизвестно.
В пятницу, 12 апреля, в Днепре на территории одного из ресторанов, который находится по улице Сичеславская Набережная, спасатели выловили 18 змей.
Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"12 апреля в 9:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на открытой территории вблизи ресторана персоналом заведения обнаружены змеи", - указывается в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место, личный состав провел тщательное обследование прилегающей территории ресторана.
В результате нашли 18 пресмыкающихся, которых пришлось ловить с помощью специальных инструментов.
Змей вывезли за пределы города.
"С гражданами проведена разъяснительная работа о мерах безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся", - говорится в сообщении.
Как змеи оказались у ресторана - неизвестно.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
12.04.2019 03:39
13.04.2019 13:14