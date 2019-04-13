В Днепре на территории ресторана выловили 18 змей

Как пресмыкающиеся оказались у ресторана - неизвестно.

В пятницу, 12 апреля, в Днепре на территории одного из ресторанов, который находится по улице Сичеславская Набережная, спасатели выловили 18 змей.

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"12 апреля в 9:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на открытой территории вблизи ресторана персоналом заведения обнаружены змеи", - указывается в сообщении.

Фото: ГосЧС

Когда спасатели прибыли на место, личный состав провел тщательное обследование прилегающей территории ресторана.

В результате нашли 18 пресмыкающихся, которых пришлось ловить с помощью специальных инструментов.

Змей вывезли за пределы города.

Фото: ГосЧС

"С гражданами проведена разъяснительная работа о мерах безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся", - говорится в сообщении.

Как змеи оказались у ресторана - неизвестно.


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