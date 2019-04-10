В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори

Нарушителей предписания об обязательной вакцинации будут штрафовать.

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

Власти Нью-Йорка, США, 9 апреля объявили в отдельных районах города чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за вспышки кори, сообщает Радіо Свобода.

По словам мэра города, Билли де Блазио, власть будет требовать, чтобы все невакцинированные жители районов Вильямсбург и Бруклин сделали прививку от кори. Он отметил, что сейчас город борется с одним из крупнейших вспышек заболевания за последние десятилетия.

Нарушителей предписания об обязательной вакцинации будут штрафовать.

Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля.

Как отмечает The New York Times, эпидемия кори началась в городе осенью. С тех пор зарегистрировали 285 подтвержденных случаев заболевания.

Всего в США с начала года зафиксировали 465 случаев заболевания корью, 78 из которых - в течение последней недели.


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