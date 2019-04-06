52-летний мужчина подорвал себя на гранате в Северодонецке

Он тяжело болел и ранее неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.

Мужчина подорвал себя на гранате в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области 52-летний местный житель совершил самоубийство, взорвав гранату. Об этом информирует сайт Нацполиции.

Сообщение о взрывево дворе жилых домов по ул. Менделеева поступило в полицию около 7 утра.

"При осмотреместа взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями былообнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчинатяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизньсамоубийством", - говорится в сообщении.

Согласно информациипрокуратуры Луганской области, погибший подорвал гранату РГД-5.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (самоубийство).

Напомним, сегодня в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната. Водителю оторвало руку, он погиб.