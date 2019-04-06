52-летний мужчина подорвал себя на гранате в Северодонецке
Он тяжело болел и ранее неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.
В Северодонецке Луганской области 52-летний местный житель совершил самоубийство, взорвав гранату. Об этом информирует сайт Нацполиции.
Сообщение о взрывево дворе жилых домов по ул. Менделеева поступило в полицию около 7 утра.
"При осмотреместа взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями былообнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчинатяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизньсамоубийством", - говорится в сообщении.
Согласно информациипрокуратуры Луганской области, погибший подорвал гранату РГД-5.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (самоубийство).
Напомним, сегодня в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната. Водителю оторвало руку, он погиб.
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06.04.2019 15:56