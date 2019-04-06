При пожаре в киевской многоэтажке погиб человек

Инцидент произошел на улице Сикорского.

При пожаре в киевской многоэтажке погиб человек
Из-за пожара в киевской многоэтажке погиб человек
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на улице Сикорского горел 9-этажный дом. В результате пожара один человек погиб. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила спасателям в 12:03.

"Пожар произошел в одной из квартир на 8 этаже. Во время ликвидации пожарные эвакуировали шестерых жителей, еще пятерых - с помощью автолестницы", - говорится в сообщении.

В ходе тушения спасатели обнаружили в горящей квартире тело мужчины.

Причины возникновения пожара устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в пятницу в районе станции метро «Осокорки» в Киеве горел крупный МАФ. Площадь пожара составила 800 кв. м.


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