В киевском супермаркете мужчина убил другого покупателя одним ударом, - соцсети

Инцидент произошел в очереди за пиццей.

В Киеве разыскивают мужчину, который в ходе словесной перепалки в супермаркете ударил своего оппонента, после чего тот скончался.

Видео происшествия опубликовали на канале "Киев оперативный" в YouTube.

Конфликт произошел в четверг, 4 апреля в супермаркете "Сильпо", который находится в торговом центре "Полярный" на улице Калнышевского. Судя по видео, между двумя покупателями в очереди за пиццей завязалась перепалка, во время которой один из них нанес удар, после чего забрали пиццу и ушел.

Другой мужчина упал и, как утверждается, спустя некоторое время скончался.

Напомним, что похожий случай произошел в Киеве в начале января этого года.

Бывший боксер Петр Очеретяный выгуливал собаку на придомовой территории ЖК "Французский квартал", поругался с водителем, который подъезжал к парковке, ударил его в голову, от чего последний умер.


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