В Хмельницком с кишечной инфекцией госпитализированы 24 ребенка, в том числе 11 - в возрасте до года

15 пострадавших употребляли продукцию одной молочной кухни.

В Хмельницком с кишечной инфекцией госпитализированы 24 ребенка, в том числе 11 - в возрасте до года
Фото: пресс-служба президента

В Хмельницком в инфекционную больницу попали 24 ребенка с диагнозом "гастроэнтероколит". По состоянию на 12:00 у 22 пострадавших подтвержден ротавирус, сообщает местное издание "Е".На сегодняшний день в инфекционную больницу с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 24 ребенка.

Первые пострадавшие были госпитализированы 3 апреля: у 11 детей в возрасте до года заподозрили кишечную инфекцию. Медики установили, что четверо малышей употребляли продукты молочной кухни, работающей при городской детской больнице. Ночью и утром в больницу поступили еще 13 детей. 15 пострадавших были клиентами одной и той же молочной кухни.

Все дети госпитализированы, 5 находились в реанимации.

В молочной кухне взяты необходимые пробы продуктов и гигиенические смывы, работа заведения остановлена.

Напомним, накануне в Харьковской области с отравлением нитратами был госпитализирован малолетний мальчик. По предварительным данным, ребенок ел еду, приготовленную на воде из колодца с повышенным содержанием нитратов.


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