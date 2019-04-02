Боксер Очеретяный вышел на свободу из-за завершения срока содержания под стражей

Защитники "удачно" заявили об отводе судьи, и арест не был продлен вовремя.

Сегодня, 2 апреля, утром вышел срок содержания под стражей Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника охраны президента Василия Хмелюка.

Накануне прокуратура пыталась продлить срок содержания под стражей Очеретяному в связи с продлением досудебного расследования. Однако защитники потребовали отвода судьи, и сегодня около полудня Очеретяный вышел на свободу, пишет "Комсомольская правда".

Сегодня прокуратура пытается расмотреть ходатайство о продлении досудебного расследования и затем будет ходатайствовать о повторном взятии Очеретяного под стражу.

Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть, вероятно, от удара в голову. Очеретяный скрылся с места убийства, но на следующий день пришел в полицию с адвокатом.