Боксер Очеретяный вышел на свободу из-за завершения срока содержания под стражей

Защитники "удачно" заявили об отводе судьи, и арест не был продлен вовремя.

Боксер Очеретяный вышел на свободу из-за завершения срока содержания под стражей
Петр Очеретяный на заседании суда
Фото: expres.online

Сегодня, 2 апреля, утром вышел срок содержания под стражей Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника охраны президента Василия Хмелюка.

Накануне прокуратура пыталась продлить срок содержания под стражей Очеретяному в связи с продлением досудебного расследования. Однако защитники потребовали отвода судьи, и сегодня около полудня Очеретяный вышел на свободу, пишет "Комсомольская правда".

Сегодня прокуратура пытается расмотреть ходатайство о продлении досудебного расследования и затем будет ходатайствовать о повторном взятии Очеретяного под стражу.

Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть, вероятно, от удара в голову. Очеретяный скрылся с места убийства, но на следующий день пришел в полицию с адвокатом.

Печерский районный суд Киева арестовал Очеретяного на 60 суток с возможностью внесения залога 600 тыс. гривен, подозреваемый в течение недели внес залог и вышел из СИЗО с электронным браслетом. Позже апелляционный суд отменил залог и взял Очеретяного под стражу.


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