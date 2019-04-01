В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle

33-летний артист был убит напротив своего магазина одежды.

?В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle
Фото: twitter.com/NipseyHussle

В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle, который в 2019 году номинировался на "Грэмми" за альбом Victory Lap.

О смерти исполнителя сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

По данным местной полиции, пишет AP, убийство произошло возле магазина Marathon Clothing, который принадлежал Хасслу. В результате стрельбы там были ранены три человека, один из которых умер по дороге в больницу. Двое других раненых находятся в стабильном состоянии.

Стрелявший сбежал, его пока что не поймали.

Полиция не назвала имени погибшего, однако из твита мэра Лос-Анджелеса понятно, что убит именно 33-летний Эрмиас Асгхед, более известный по сценическому имени Nipsey Hussle.

Our hearts are with the loved ones of Nipsey Hussle and everyone touched by this awful tragedy. L.A. is hurt deeply each time a young life is lost to senseless gun violence. My Crisis Response Team is assisting the families coping with shock and grief.

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) April 1, 2019

Известных рэперов в США убивают не в первый раз. Так, 18 июня 2018 года при выезде из мотосалона в американском штате Флорида был застрелен XXXTentacion (Джасе Онфрой).


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