Самый уродливый пес Британии умер в 16-летнем возрасте
Карликовый терьер Чейз умер от панкреатита.
Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.
Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса сообщила, что пес умер от панкреатита, передает ВВС.
В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии.
По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.
"До самого конца он не терял эту искру, - говорит она. - Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет".
Сторм Шайлер признается, что уж никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода.
Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.
В апреле 2018 Чейз подписал контракт с модельным агентством Model Direct.
Как сообщалось, самой уродливой собакой мира в 2018 признали 9-летнюю самку английского бульдога по кличке Жа Жа. У собаки отвисший язык, кривые мускулистые передние лапы и выступающие зубы.
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Общество
27.03.2019 13:49