В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромов
Ромы отказались писать заявление в полицию.
В Ивано-Франковской области жители ромского табора сообщили о нападении и поджоге, однако отказались писать заявление в полицию. Об это сообщил представитель патрульной полиции Николай Гурак, пишет "Громадське".
Сообщение о пожаре в лагере правоохранители получили от спасателей. Когда патрульные прибыли на место, ромы рассказали, что около 10 молодых людей в темной одежде подошли к лагерю и начали бросать бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелись две постройки.
Поскольку речь шла о факте поджога, на место вызвали следственно-оперативную группу. Через некоторое время жители табора изменили свои показания и заявили, что никакого поджога не было и писать заявление они не будут.
"Заявили, что это небрежное отношение их с огнем, в результате чего произошел пожар. Соответственно, никакого уголовного производства не открывалось", - сообщили в полиции.
Напомним, осенью 2018 года в Киеве участники националистических организаций разгоромили табор ромов на Лысой горе, позже во Львове при погроме табора погиб человек.
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