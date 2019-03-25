От осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человека

Количество новых случаев снова начало расти.

За прошедшую неделю в Украине умерли от осложнений кори 4 человека. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, за прошлую неделю в Украине выявлено 2179 новых случаев кори, в том числе 1020 взрослых и 1159 детей.

Минздрав напоминает, что от кори нет специфического лечения, однако своевременная вакцинация предотвращает заражение или облегчает течение болезни. Вакцинироваться по календарю или наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США . Сделать прививки вакцинами, закупленными за государственный счет, можно только в коммунальных ( «государственных») учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Направлять на прививки могут семейные врачи, терапевты и педиатры.

Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент/управление здравоохранения в вашей области: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.