От осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человека

Количество новых случаев снова начало расти.

От осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человека
Фото: tournavigator.ru

За прошедшую неделю в Украине умерли от осложнений кори 4 человека. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, за прошлую неделю в Украине выявлено 2179 новых случаев кори, в том числе 1020 взрослых и 1159 детей.

Минздрав напоминает, что от кори нет специфического лечения, однако своевременная вакцинация предотвращает заражение или облегчает течение болезни. Вакцинироваться по календарю или наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США. Сделать прививки вакцинами, закупленными за государственный счет, можно только в коммунальных ( «государственных») учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Направлять на прививки могут семейные врачи, терапевты и педиатры.

Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент/управление здравоохранения в вашей области: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
От осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчикОт осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчик
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
Школу в Днепре, где массово заболели дети, закрыли на неделюШколу в Днепре, где массово заболели дети, закрыли на неделю
Сильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в УкраинеСильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в Украине
Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человекаИз-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
Чехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговлеЧехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговле
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуациюВ Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию
В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе ЛукьяновкиВ Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
Последние новости
Подгружаем последние новости