От взрыва в киевской квартире погиб мужчина
Инцидент произошел в Голосеевском районе.
В киевской квартире от взрыва неизвестного предмет погиб мужчина. Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел в субботу, 23 марта, на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.
"Взрыв услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников. Что именно взорвалось, пока неизвестно.
Личность погибшего мужчины еще не установили. На вид ему около 30 лет, указано в материале.
На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.
В полиции инцидент пока официально не комментировали.
Напомним, 19 марта в Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.
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24.03.2019 09:35