От взрыва в киевской квартире погиб мужчина

В киевской квартире от взрыва неизвестного предмет погиб мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.

"Взрыв услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

Личность погибшего мужчины еще не установили. На вид ему около 30 лет, указано в материале.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

В полиции инцидент пока официально не комментировали.