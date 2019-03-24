От взрыва в киевской квартире погиб мужчина

Инцидент произошел в Голосеевском районе.

От взрыва в киевской квартире погиб мужчина
От взрыва в киевской квартире погиб мужчина
Фото: kiev.informator.ua

В киевской квартире от взрыва неизвестного предмет погиб мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.

"Взрыв услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

Личность погибшего мужчины еще не установили. На вид ему около 30 лет, указано в материале.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

В полиции инцидент пока официально не комментировали.

Напомним, 19 марта в Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.


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