На Бали полиция застрелила двух россиян, подозреваемых в ограблении обменника

На Бали местная полиция застрелила двух граждан РоSSии, участвовавших в ограблении обменного пункта.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что двое подозреваемых россиян были убиты в ходе перестрелки, еще одного удалось задержать.

"Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта - граждане РоSSии", - сообщил пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

По его словам, заведующий консульским отделом посольства уже прибыл на Бали, однако паспортов убитых и задержанного полиция ему пока не предъявила.

Тетюшин подтвердил, что о гражданстве убитых в посольстве знают только со слов полиции. "Посольство находится в плотном контакте с правоохранительными органами Индонезии. Это информация не из посольства, это из полиции Индонезии, мы эту информацию проверяем", - пояснил он.

Ранее местное издание Tribun-Bali сообщило, что утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта. По сообщениям СМИ , во время ограбления сотрудников обменника избили и связали. Из сейфа забрали порядка 800 млн индонезийских рупий ($56 тыс.) и порядка $7 тыс. в иностранной валюте.

Полиция нашла семерых подозреваемых в пансионате в поселке Джимбаран спустя несколько часов после ограбления. Четверым удалось скрыться на машине, остальные начали перестрелку с правоохранителями.

Напомним, в январе россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска. В результате ранения получил охранник.