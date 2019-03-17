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На "Азовстали" вспыхнул пожар, - СМИ Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками. В Мариуполе в районе меткомбината "Азовсталь" произошел пожар. Над предприятием виден огромный столб огня и дым. Об этом изданию 0629 сообщили мариупольцы и прислали соответствующее видео. "Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор", - рассказывают мариупольцы. Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками. Комментариев пресс-службы "Метинвеста" и ГосЧС на данный момент нет.

LB.ua

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