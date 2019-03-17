На "Азовстали" вспыхнул пожар, - СМИ

Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.

В Мариуполе в районе меткомбината "Азовсталь" произошел пожар. Над предприятием виден огромный столб огня и дым.

Об этом изданию 0629 сообщили мариупольцы и прислали соответствующее видео.

"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор", - рассказывают мариупольцы.

Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.

Комментариев пресс-службы "Метинвеста" и ГосЧС на данный момент нет.


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