В Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульных

В Луцке группа молодых людей 11 марта нацепила резиновый фаллоимитатор на полицейский автомобиль. Правоохранители задержали хулиганов, сообщает патрульная полиция Волыни.

Мужчины в течение дня развлекалась таким образом: подбегали к авто, цепляли секс-игрушку, напоминающую мужской половой орган, на стекло и снимала реакцию людей на видео.

Когда же они решили "пошутить" с полицейскими, инспектор мгновенно задержал одного из нарушителей. Затем были задержаны и его сообщники.

Лидеру группы - 21 год, он ранее имел проблемы с законом. Ему грозит уголовное преследование за хулиганство.

"С другими ребятами, среди которых были и несовершеннолетние, проведена усиленная профилактическая беседа, отдельно поговорили с родителями. Также им рекомендовали пройти осмотр у врачей – специалистов соответствующего профиля, чтобы избежать различных отклонений в дальнейшем", – отмечают в полиции.

Как сообщалось, в Ровно 20-летний парень пробежался по автомобилю патрульных, снял все на видео и выложил в интернет. Ему грозит уголовная ответственность.