В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб рабочий

57-летний слесарь получил термические ожоги третьей степени и травму живота.

В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб рабочий
Фото: UA:Харьков

В Харькове в ходе проведения ремонтных работ на теплосети погиб 57-летний рабочий. Мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, на улице Садовой, где проводились ремонтные работы.

"57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"
В Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеецВ Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеец
В Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под ледВ Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под лед
Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогодыСпасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
В Карпатах погибли двое туристовВ Карпатах погибли двое туристов
В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкоматаВ Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата
В Харькове ночью сожгли склад обувной фурнитурыВ Харькове ночью сожгли склад обувной фурнитуры
В США уволенный с работы сотрудник устроил стрельбу в офисе компании: 5 погибших, 5 раненыхВ США уволенный с работы сотрудник устроил стрельбу в офисе компании: 5 погибших, 5 раненых
В Измаиле вор-рецидивист во время суда украл куртку с деньгамиВ Измаиле вор-рецидивист во время суда украл куртку с деньгами
Последние новости
Подгружаем последние новости