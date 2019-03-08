В Гостомеле трое мужчин едва не утонули подо льдом

Пострадавших госпитализировали.

В Гостомеле трое мужчин едва не утонули подо льдом
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Гостомеле спасатели ГосЧС достали из-подо льда троих мужчин. Инцидент произошел вечером в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В 21:53 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о том, что в Гостомеле на местном водоеме три человека провалились под лед. К месту вызова были направлены дежурные караулы 36-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Ирпень и 53-го Государственного пожарно-спасательного поста пос. Гостомель.

Спасатели осторожно продвигались по льду к месту происшествия, проложили штурмовую лестницу, а в качестве страховки применили спасательные веревки. Приблизившись на максимально возможное расстояние, спасатели подали тонущим спасательный круг и веревку, и смогли достать пострадавших на берег.

Пострадавших передали сотрудникам экстренной медпомощи и доставили в больницу.

Напомним, ранее на этой неделе синоптики констатировали начало метеорологической весны - среднесуточная температура в Украине поднялась выше 5 градусов тепла. Спасатели призывают граждан не выходить на лед на водоемах.


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