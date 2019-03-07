Убийцы профессора ХФТИ и его сына получили пожизненные тюремные сроки

Их сообщница получила 10 лет тюрьмы.

Убийцы профессора ХФТИ и его сына получили пожизненные тюремные сроки

Убийцы профессора Харьковского физико-технического института и его сына получили пожизненное лишение свободы, а их сообщницу за разбой и покушение на кражу приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что инициатору преступления было 26 лет, его сообщнику 22, а их "наводчице" 56.

Как сообщалось, в 2016 году осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним профессором ХФТИ и его 35-летним сыном. Готовясь к преступлению, преступники купили маски-балаклавы, перчатки, огнестрельное и холодное оружие. В квартиру они попали с помощью сообщницы, которая была хорошей знакомой профессора. В день трагедии она зашла к профессору, якобы отпраздновать свой день рождения, дождавшись подходящего момента, впустила в дом нападавших.

Мужчины ворвались в помещение и напали на ученого, требуя сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын и началась драка, во время которой с одного из убийц сорвали маску. Испугавшись, что их могут опознать, воры задушили обоих мужчин. Из квартиры забрали деньги, ноутбук, телефон и даже духи хозяина.

По данным следствия, за несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в квартиру профессора, воспользовавшись ключом, который женщина похитила из квартиры погибших. Однако ключ не подошел, и тогда злоумышленники разработали новый план действий.

Также установлено, что в сентябре 2016 года один из осужденных ограбил двух студентов. Среди похищенноый вещей был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации.

Инициатора преступления признан виновным по статьям умышленное убийство, разбой, покушение на кражу, грабеж, изготовление и сбыт поддельных денег, незаконное обращение с оружием, незаконная переделка оружия и подделка документов. Его сообщника судили по статьям умышленное убийство, разбой и покушение на кражу. Женщина осуждена по статьям "разбой" и " покушение на кражу.

Напомним, тела Геннадия Загинайлова и его сына были обнаружены 3 октября 2016 года в одной из квартир на улице Гацева в Харькове. В полицию позвонили, поскольку профессор долгое время не выходил на работу в Харьковском национальном университете им.В.Н. Каразина. 27 октября 2016 харьковские правоохранители отчитались о раскрытии резонансного убийства.

Геннадий Загинайлов занимался физикой плазмы. Областью его научных интересов значатся также теория гиротронов и теория метаматериалов. В вузе профессор вел курсы физики, механики анизотропных диспергирующих сред, а также электромеханических волн в плазмоподобных средах.


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