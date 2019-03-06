В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку

Хозяева просят вернуть животное.

В Киеве на Борщаговке неизвестные ограбили квартиру, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

"Забрали всё, даже собаку. Киев, Борщаговка, ул. Жолудева 1Б, 5 марта с 12:20 до 14:20 обокрали нашу квартиру. Забрали всё: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку - йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри. Понимаю, что ценности вернуть нереально, поэтому если найдём собаку - уже будет победа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Печерске мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя MercedesВ Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes
В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранатыВ Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранаты
Неизвестные бросили гранату в автомобиль на Оболони в Киеве
В Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеецВ Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеец
В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе ЛукьяновкиВ Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людейВ Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
В Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрялВ Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрял
Более 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в КиевеБолее 5 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости