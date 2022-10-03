Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"

Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина несподівано разговорилася: "Завагітніла, щоб забрати квартиру"

Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла, які чутки ходять про неї зі співаком сім'ю.

Після того, як дівчина Іванна вийшла заміж за переможця "Голос країни" Романа Сасанчина, її життя круто змінилося. Зараз вона молода мама та блогерка, за життя якої пильно стежать, як звичайні українці, так і працівники ЗМІ.

До заміжжя все було по-іншому. Дівчина спробувала себе у різних професіях: їй довелося попрацювати кухарем у гарячому цеху, офіціанткою у нічному клубі та навіть нянею.

Іванна зізнавалася, що це було непросте випробування для неї.

Після перемоги у вокальному шоу "Голос країни" Роман Сасанчин у подарунок від програми отримав квартиру у новобудові Києва та справді став завидним нареченим.

Коли публіка дізналася, про стосунки Іванни з 19-річним Романом та її швидку вагітність, то на дівчину обрушилося багато хейтів. Про це вона зізналася у своїх Інста-сторіс.

Багато хейта! Типу я хочу його квартиру та гроші. Потім завагітніла, щоб забрати квартиру та гроші. Квартиру поки що не забрала і гроші теж», – зізналася дружина Сасанчина.

До речі, молодик довго в Києві не затримався. Нині він разом із дружиною та 9-місячною донькою живуть у Тернопільській області, а виграну квартиру Роман планує продати.


Ирина Юрченко, politeka.net





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