В одесском аэропорту задержали иностранца, подозреваемого в убийстве в США

Он пытался вылететь в ОАЭ.

В одесском аэропорту задержали иностранца, подозреваемого в убийстве в США
В одесском аэропорту задержали иностранца, подозреваемого в убийстве в США
Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении, разыскиваемого властями США по подозрению в совершении убийства в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Во время оформления пассажиров рейса в Объединенные Арабские Эмираты пограничники выявили гражданина Армении. Вскоре выяснилось, что 32-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки для привлечения его к уголовной ответственности за совершение убийства", - говорится в сообщении.

Иностранца обнаружили во время прохождения контроля при попытке вылета из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Мужчину задержали и передали сотрудникам Нацполиции. Решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, ранее Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Грановского. Бывшего владельца Финбанка ищут в Израиле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧСВ Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧС
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
KAZKA отказалась ехать на ЕвровидениеKAZKA отказалась ехать на Евровидение
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Блок рекламы


Похожие новости
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
Во Львовской области задержали наркоторговца с кокаином и героином на 2 млн гривенВо Львовской области задержали наркоторговца с кокаином и героином на 2 млн гривен
В Кривом Роге 18 человек задержали за торговлю наркотикамиВ Кривом Роге 18 человек задержали за торговлю наркотиками
В Киеве задержали мужчину с рюкзаком патроновВ Киеве задержали мужчину с рюкзаком патронов
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
По подозрению в убийстве таксиста в Харькове задержан 50-летний безработныйПо подозрению в убийстве таксиста в Харькове задержан 50-летний безработный
С главного подозреваемого по делу о перестрелке в Княжичах сняли все обязательстваС главного подозреваемого по делу о перестрелке в Княжичах сняли все обязательства
Из Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во ЛьвовеИз Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во Львове
В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грнВ Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости