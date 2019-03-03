Он пытался вылететь в ОАЭ.

В одесском аэропорту задержали иностранца, подозреваемого в убийстве в США

В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении, разыскиваемого властями США по подозрению в совершении убийства в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Во время оформления пассажиров рейса в Объединенные Арабские Эмираты пограничники выявили гражданина Армении. Вскоре выяснилось, что 32-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки для привлечения его к уголовной ответственности за совершение убийства", - говорится в сообщении.

Иностранца обнаружили во время прохождения контроля при попытке вылета из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Мужчину задержали и передали сотрудникам Нацполиции. Решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, ранее Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Грановского. Бывшего владельца Финбанка ищут в Израиле.