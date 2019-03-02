Умер писатель и сценарист Василий Портяк
Портяк написал сценарии фильмов "Непокоренный" и "Железная сотня".
Утром, 2 марта, умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице украинского ПЕН-клуба в Facebook.
31 марта ему бы исполнилось 67 лет.
О причине его смерти не говорится, однако известно, что несколькими днями ранее писатель попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности.
Василий Портяк родился 31 марта 1952 года в Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1977) и Высшие сценарные курсы в Москве (1986).
В 1984-м вышел его первый сборник новелл "Крислач", в 2006-м последний - "В снегах".
Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.03.2019 09:53