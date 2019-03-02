Умер писатель и сценарист Василий Портяк

Портяк написал сценарии фильмов "Непокоренный" и "Железная сотня".

Умер писатель и сценарист Василий Портяк
Василий Портяк
Фото: #facebook#.com/andriy.matskiv

Утром, 2 марта, умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице украинского ПЕН-клуба в Facebook.

31 марта ему бы исполнилось 67 лет.

О причине его смерти не говорится, однако известно, что несколькими днями ранее писатель попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности.

Василий Портяк родился 31 марта 1952 года в Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (1977) и Высшие сценарные курсы в Москве (1986).

В 1984-м вышел его первый сборник новелл "Крислач", в 2006-м последний - "В снегах".

Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи", "Меланхолический вальс".


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