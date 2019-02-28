В Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеец

Погибший женился в начале февраля, проблем в семье не было.

Фото: Информатор Киев

Сегодня утром в Киеве погиб 21-летний служащий Национальной гвардии. Молодой человек скончался, выпав из окна многоэтажки, сообщает "Информатор".

Тело погибшего обнаружили на ул. Миропольской рано утром. При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что молодой человек 1998 года рождения служил в Нацгвардии в звании рядового.

Он проживал в квартире на 4 этаже 16-этажного дома. Однако правоохранители сомневаются, что выпал он именно с 4 этажа, поскольку тело сильно пострадало.

При падении погибший зацепил и оборвал электрические провода. На месте работает экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая».

На место происшествия приехали мать и жена погибшего. Выяснилось, что свадьба была совсем недавно - 9 февраля. По словам вдовы, у погибшего не было явных причин для суицида, он не рассказывал о своих тревогах или проблемах.

Напомним, ранее в Черновицкой области двое подростков прыгнули с недостроя, пытаясь совершить самоубийство, один из мальчиков погиб, второй попал в больницу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧСВ Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧС
В США невиновному мужчине, который провел за решеткой 39 лет, выплатят $21 млнВ США невиновному мужчине, который провел за решеткой 39 лет, выплатят $21 млн
В Харькове ночью неизвестные взорвали два банкоматаВ Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата
Занявшая второе место в нацотборе группа Freedom Jazz отказалась от участия в ЕвровиденииЗанявшая второе место в нацотборе группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении
Суд обязал Зайцеву и Дронова выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТПСуд обязал Зайцеву и Дронова выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные бросили гранату в автомобиль на Оболони в Киеве
В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе ЛукьяновкиВ Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки
В Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под ледВ Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под лед
Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогодыСпасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
В Карпатах погибли двое туристовВ Карпатах погибли двое туристов
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
В США уволенный с работы сотрудник устроил стрельбу в офисе компании: 5 погибших, 5 раненыхВ США уволенный с работы сотрудник устроил стрельбу в офисе компании: 5 погибших, 5 раненых
В Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людейВ Киеве полицейскому пришлось выстрелить в собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей
В Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрялВ Киеве спасатели освободили мужчину, который опустил руку в унитаз и застрял
Последние новости
Подгружаем последние новости