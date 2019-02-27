Набор постеров с Лесей Украинкой создали в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко"
Всех "восьмерых подруг Леси Украинки" можно найти в Телеграм-стикерах.
В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах.
"В поддержку Тараса Григорьевича Шевченко, совершившего квантовый арт-прыжок в киевское метро и попавшего в очередной националистический скандал, мы переосмыслили не менее значимый образ Леси Украинки", - пишет издание.
На плакатах, созданных Лесей Мазаник, знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.
Все портреты с фразами Леси Украинки можно найти в Телеграм-стикерах.
Напомним, выставка "Квантовый скачок Шевченко" представляла иллюстрации Александра Грехова, где Тарас Шевченко представал в узнаваемых поп-образах. Ее планировали экспонировать в Киевском метро до 10 марта, но закрыли после акта вандализма.
17 февраля Юрий Павленко ("Хорт") обнародовал в Фейсбуке видеозапись уничтожения выставки на станции метро в Киеве. Он назвал мотивом своих действий то, что данные картины, по его мнению, высмеивают и порочат образ украинского поэта Тараса Шевченко.
Позже выставку с портретами Шевченко отменили во Львове и Виннице.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.