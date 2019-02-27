Набор постеров с Лесей Украинкой создали в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко"

Всех "восьмерых подруг Леси Украинки" можно найти в Телеграм-стикерах.

В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах.

"В поддержку Тараса Григорьевича Шевченко, совершившего квантовый арт-прыжок в киевское метро и попавшего в очередной националистический скандал, мы переосмыслили не менее значимый образ Леси Украинки", - пишет издание.

На плакатах, созданных Лесей Мазаник, знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.

Фото: thedevochki.com

Все портреты с фразами Леси Украинки можно найти в Телеграм-стикерах.

Напомним, выставка "Квантовый скачок Шевченко" представляла иллюстрации Александра Грехова, где Тарас Шевченко представал в узнаваемых поп-образах. Ее планировали экспонировать в Киевском метро до 10 марта, но закрыли после акта вандализма.

17 февраля Юрий Павленко ("Хорт") обнародовал в Фейсбуке видеозапись уничтожения выставки на станции метро в Киеве. Он назвал мотивом своих действий то, что данные картины, по его мнению, высмеивают и порочат образ украинского поэта Тараса Шевченко.

Позже выставку с портретами Шевченко отменили во Львове и Виннице.


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