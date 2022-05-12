Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины

16 июня состоится благотворительный онлайн-концерт World Unite for Ukraine, который будут транслировать в более чем 25 странах мира. В нем примет участие группа Pink Floyd и другие исполнители. Кроме того, к нему присоединятся актеры, спортсмены и другие знаменитости из Канады, Европы, Израиля и США .