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2022-05-12
Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины
Марафон в поддержку Украины будут транслировать в 25 странах© unsplash/karohubert
16 июня состоится благотворительный онлайн-концерт World Unite for Ukraine, который будут транслировать в более чем 25 странах мира. В нем примет участие группа Pink Floyd и другие исполнители. Кроме того, к нему присоединятся актеры, спортсмены и другие знаменитости из Канады, Европы, Израиля и США.
Фаина Ваулина, ZN.ua