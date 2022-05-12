Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины

Цель концерта – собрать 10 миллионов долларов помощи для нашей страны, информирует ZN.ua.

Pink Floyd и другие звезды примут участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины
Марафон в поддержку Украины будут транслировать в 25 странах
© unsplash/karohubert

16 июня состоится благотворительный онлайн-концерт World Unite for Ukraine, который будут транслировать в более чем 25 странах мира. В нем примет участие группа Pink Floyd и другие исполнители. Кроме того, к нему присоединятся актеры, спортсмены и другие знаменитости из Канады, Европы, Израиля и США.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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