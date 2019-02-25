В Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧС

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и отсутсвием доступа к воде.

Фото: od.dsns.gov.ua За одну ночь в Затоке сгорели около 20 построек баз отдыха

В пгт Затока Одесской области сегодня ночью сгорели несколько построек двух баз отдыха. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

25 февраля в 04:20 поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручье".

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными домами и отсутствием оборудованного места для сбора воды с моря. Огнеборцы локализовали пожар в 06:45 и ликвидирован в 08:25 на площади 800 м.кв. Вследствие пожара огнем уничтожено 20 строений: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасено 57 рядом расположенных зданий.

Как сообщается, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Полтаве 24 февраля около 18:00 произошел пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на магазины и крытый рынок. Пожар потушили за три часа, к счастью, никто не пострадал.