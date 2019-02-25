Вышел тизер фильма о Лесе Украинке
Ролик выложили к дню рождения поэтессы.
Создатели фильма "Леся Українка. Узлісся" обнародовали первый тизер картины.
Ролик выложили в день рождения Леси Украинки, которая родилась в 1871 году в Новоград-Волынском.
"В тизере показан один из самых драматичных периодов в жизнри поэтессы - время, которое она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни, - говорится в описании тизера. - Леся Украинка заботилась о любимом, пытаясь облегчить его последние дни. Именно тогда она написала одну из своих известных поэм - "Одержимая".
Режиссером биографического фильма о поэтессе выступает Нана Джанелидзе. Главную роль исполняет Дарья Полунина.
Продюсеры - Юлия Синькевич, Мария Москаленко.
Съемки фильма поддержал Украинский культурный фонд.
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