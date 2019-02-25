В Одессе мужчина подорвался на гранате

Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

В Одессе мужчина подорвался на гранате
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Полиция Одессы устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины, чье тело обнаружили возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"Тело неизвестного было обнаружено сегодня утром. Повреждения, обнаруженные на теле, характерные для тех, возникающих в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительная причина смерти - несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧСВ Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧС
Умер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировойУмер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировой
В США невиновному мужчине, который провел за решеткой 39 лет, выплатят $21 млнВ США невиновному мужчине, который провел за решеткой 39 лет, выплатят $21 млн
Умер известный модельер Карл ЛагерфельдУмер известный модельер Карл Лагерфельд
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
Пьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в НиколаевеПьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в Николаеве
В Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полициюВ Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полицию
В центре Киева пьяный мужчина стрелял из ружьяВ центре Киева пьяный мужчина стрелял из ружья
В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчелВ Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
В арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчинВ арендованной квартире в Одессе обнаружили тела троих мужчин
В Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранатеВ Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате
В Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранатыВ Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты
В Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенкаВ Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка
Мужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован без права залогаМужчина, расстрелявший супружескую пару под судом в Николаеве, арестован без права залога
Последние новости
Подгружаем последние новости