В США невиновному мужчине, который провел за решеткой 39 лет, выплатят $21 млн

В США американцу Крейгу Коули, который провел 39 лет в тюрьме за двойное убийство и был помилован губернатором Калифорнии в 2017 году, выплатят компенсацию в 21 миллион долларов. Об этом сообщает ABC News.

"ДНК-анализ, недоступный на момент убийств, подтвердил его невиновность", - говориться в сообщении.

Власти штата Калифорния и Коули достигли внесудебного соглашения о выплате компенсации.

В 1978 году были убиты его бывшая девушка Ронда Викт и ее 4-летний сын. Коули признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, но все это время он настаивал на своей непричастности к преступлению.

В 1989 году один из детективов полиции вновь поднял дело о двойном убийстве и нашел множество неточностей, включая отсутствие ДНК Коули на уликах и наличие ДНК других людей. Также удалось опровергнуть заявления свидетелей, которые якобы видели Коули на месте преступления.

В заявлении властей Калифорнии подчеркивается, что никакая сумма денег не исправит совершенную в прошлом ошибку. Но штат считает необходимым уладить финансовый спор без суда, так как издержки были бы астрономическими и в целом для властей было бы неправильным судиться с Коули по поводу компенсации.

Это уже вторая выплата, которую получит осужденный за преступление, которого он не совершал: после помилования Коули получил $2 млн. На момент освобождения ему было 70 лет.