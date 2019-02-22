Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда

Ему предстоит операция.

Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда
В Киеве избили живодера Алексея Святогора.
Фото: vilneslovo.com

В четверг, 21 февраля, в Киеве жестоко избили известного догхантера и адвоката Алексея Святогора.

По данным портала "Вільне слово", инцидент произошел неподалеку от станции метро Лукьяновская.

"Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - говорится в сообщении.

Потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами.

Сейчас Святогор находится сейчас в больнице, где ему предстоит перенести операцию.

Фото: vilneslovo.com

В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия.

"Правоохранители опросили заявителя и свидетеля инцидента. По их словам, нападавших было двое, они были в темной одежде. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 июня прошлого года столичная полиция задержала Святогора. Он известен как жестокий убийца бродячих животных, на его счету более 500 убийств. Тем не менее "догхантер" был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.


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