Стала известна дата выхода новой экранизации "Дюны"

Новый фильм Дени Вильнева выйдет в прокат 20 ноября 2020 года.

Стала известна дата выхода новой экранизации "Дюны"
Обложка одного из изданий "Дюны" Фрэнка Херберта
Фото: Boing Boing

Компания Warner Bros. объявила дату выхода в американский прокат "Дюны" Дени Вильнева – экранизации одноименного культового научно-фантастического романа Фрэнка Херберта.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм выйдет 20 ноября 2020 года.

Съемки "Дюны" начнутся весной этого года в Будапеште и Иордании. Авторам сценария выступают Дени Вильнев, Эрик Рот и Джон Спейтс. Оператором на фильме выступит Грейг Фрэйзер (Zero Dark Thirty, "Охотник на лис", "Власть" и другие).

Вильнев собрал в "Дюне" звездный актерский состав. Главную роль, Пола Атрейдеса, играет Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем"), антагониста, Барона Харконнена – Стеллан Скарсгорд. Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек исполнят роли родителей Пола – Леди Джессики и герцога Лето Атрейдеса, Джош Бролин и Джейсон Момоа сыграют Гурни Халлека и Дункана Айдахо, воинов на стороне Атрейдесов. Хавьер Бардем исполнит роль лидера фременских племен на планете Арракис Стилгара. Зендайя, по слухам, сыграет Чани, героиню, в которую влюбляется гланвый герой. Шарлотта Рэмплинг играет преподобную Мать из ордена Бене Джессерит, Дэйв Батиста – Раббана (на стороне Харконненов).

По сюжету, семья Артейдесов получает контроль над планетой Арракис – планетой-пустыней, где добывают ценное вещество – меланж, контроль над которым обеспечивает политическое влияние в мире "Дюны". Планету хочет контролировать семья Харконненов и плетет интриги против семьи главного героя Пола.

Отметим, что "Дюна" – один из самых известных научно-фантастических романов ХХ века, обладатель премий Хьюго и Небьюла. В целом вышел цикл из шести романов "Хроники Дюны", которые также были экранизированы, но самой известной является первая часть. Ее экранизировал Дэвид Линч в 1984 году – Пола Атрейдеса сыграл Кайл Маклахлан.

В 1975 году "Дюну" попытался поставить Алехандро Ходоровски, но съемки прекратили из-за раздутого бюджета. Ходоровски планировал привлечь к экранизации Сальвадора Дали, Орсона Уэллса, группу Pink Floyd, художника Мебиуса и других. О несостоявшейся экранизации сняли документальный фильм – "Дюна Ходоровски" (2013), в котором утверждается, что материалы этого неснятого фильма стали основой для культовых фильмов "Чужой" и "Звездные войны".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культурыВ Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро
Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест
Блок рекламы


Похожие новости
ОРВИ стала причиной смерти младенца в Одесской областиОРВИ стала причиной смерти младенца в Одесской области
"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года
В Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтажВ Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтаж
Известная украинская группа решила выступить на роSSийском шоу "Песня года"Известная украинская группа решила выступить на роSSийском шоу "Песня года"
Меган Маркл блистала на пляже в АвстралииМеган Маркл блистала на пляже в Австралии
Стала известна причина смерти Шарля АзнавураСтала известна причина смерти Шарля Азнавура
Известная певица справилась с тяжелой болезнью и возвращается на сценуИзвестная певица справилась с тяжелой болезнью и возвращается на сцену
В Мукачево произошел масштабный пожар на складе "Новой почты"В Мукачево произошел масштабный пожар на складе "Новой почты"
Часть Львова на 12 часов осталась без светаЧасть Львова на 12 часов осталась без света
Ушла из жизни известная украинская радиоведущаяУшла из жизни известная украинская радиоведущая
Последние новости
Подгружаем последние новости