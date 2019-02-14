В Измаиле вор-рецидивист во время суда украл куртку с деньгами

В Измаиле вор-рецидивист на суде украл куртку с деньгами

Измаильские правоохранители задержали рецидивиста, который даже в суде не удержался от совершения кражи.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению его в ранее совершенных преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы", - говорится в сообщении.

Об исчезновении верхней одежды пострадавший сообщил полицейским. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность вора. Часть похищенного имущества у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, а деньги в сумме 500 гривен он успел потратить.

Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одессе двое грабителей отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полицию.