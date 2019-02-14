В Ивано-Франковске неизвестные обворовали квартиру прокурора, подобрав ключи

Воры вынесли золотые украшения и деньги.

В Ивано-Франковске неизвестные обворовали квартиру прокурора, подобрав ключи
Фото: moygrad.kiev.ua

В Ивано-Франковске неизвестные обокрали квартиру местного прокурора Алексея Безрукого.

Об этом сообщает местный сайт "Курс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Воры подобрали ключи к входной двери, когда хозяев не было дома. Сообщается, что пропали 600 долларов, 200 евро и ювелирные изделия.

Точная стоимость похищенного устанавливается. Открыто уголовное производство.

Издание отмечает, что данную квартиру прокурор получил в подарок от отца в 2018 году. В декларации Безрукого квартира площадью 58 м кв. в Ивано-Франковске оценена в 100 тыс. гривен.

Напомним, в ноябре прошлого года у депутата Верховной Рады Ярослава Едакова украли личные вещи и документы. Ранее, в мае, депутат Александр Пономарев заявил в полицию, что из его квартиры в Бердянске украли $200 тыс. .


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