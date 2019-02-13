В Одессе грабители отобрали у прохожего сумку с деньгами и случайно забежали в полицию
Их задержали правоохранители.
В Одессе двое грабителей на улице напали на мужчину, отобрали у него сумку с крупной суммой денег и, пытаясь скрыться, побежали в сторону местного управления Нацполиции.
Об этом сообщила сотрудница полиции Зоя Мельник в Фейсбуке.
"Номинация "Самое тупое преступление года". Сегодня в центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... Но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли в попыхах совершили ошибку - неизвестно, но они побежали они прямо в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими - одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции ( которые так же ранее работали в розыске, кстати)", - написала она.
Мельник также опубликовала скриншот с видео камеры наблюдения.
Напомним, в Киеве грабитель выхватил у мужчины сумку, но при попытке сбежать упал и сломал ногу. Его задержали полицейские, находившиеся неподалеку.
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13.02.2019 16:59