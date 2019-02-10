Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро

Она заключалась в безбилетном проезде с перепрыгиванием турникетов.

В субботу, 9 февраля, группа из около 20 молодых людей проникли на станцию метро "Архитектора Бекетова" в Харькове в обход турникетов. Таким образом они якобы выразили протест против подорожания стоимости проезда.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Это произошло около 22:00. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, как молодые люди вместе заходят на станцию метро, перепрыгивают через парапет и турникеты и после этого по эскалатору спускаются на платформу.

Полицейским удалось задержать только трех "зайцев" 16 и 15 лет. В присутствии родителей подростков опросили и отпустили домой.

Следователь открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2019 года исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение повысить стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн за одну поездку.