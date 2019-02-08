В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя

20-летняя мать рассказала, что оставила детей спящими и ушла в магазин.

В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя
Фото: vn.dsns.gov.ua

В селе Васильевка Тывровского района Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"8 февраля в 16:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул.Полевая продуктами горения отравились и погибли двое детей 2016 и 2018 г.р. По предварительным данным в доме произошло замыкание тепловентилятора, в результате чего загорелся ковер", - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают сотрудники ГосЧС и Национальной полиции.

Спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей одних.

Фото: vn.dsns.gov.ua

Как предварительно установили полицейские, 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в магазин. Когда женщина вернулась, то обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни. Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно. На учете в социальных службах она не состояла.

Фото: vn.dsns.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, ранее в Виннице произошел пожар в комнате общежития транспортного колледжа. В результате инцидента один студент получил ожоги руки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Власти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском кораблеВласти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском корабле
В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысячВ Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
В Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенкаВ Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка
В Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранатыВ Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты
В Полтаве глыба льда упала с крыши дома на 6-летнего ребенкаВ Полтаве глыба льда упала с крыши дома на 6-летнего ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчелВ Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
Главный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападенияГлавный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападения
СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской областиСБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области
600 тысяч одесситов остались без воды из-за аварии на водопроводе600 тысяч одесситов остались без воды из-за аварии на водопроводе
В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадалиВ Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали
В Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранатеВ Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате
Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озереПрокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере
В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грнВ Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысячВ Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппаВ Ивано-Франковске школы закрыли на карантин из-за гриппа
Последние новости
Подгружаем последние новости