В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя
20-летняя мать рассказала, что оставила детей спящими и ушла в магазин.
В селе Васильевка Тывровского района Винницкой области двое детей погибли в результате возгорания обогревателя.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"8 февраля в 16:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул.Полевая продуктами горения отравились и погибли двое детей 2016 и 2018 г.р. По предварительным данным в доме произошло замыкание тепловентилятора, в результате чего загорелся ковер", - говорится в сообщении.
На месте трагедии работают сотрудники ГосЧС и Национальной полиции.
Спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей одних.
Как предварительно установили полицейские, 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в магазин. Когда женщина вернулась, то обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни. Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно. На учете в социальных службах она не состояла.
Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
Напомним, ранее в Виннице произошел пожар в комнате общежития транспортного колледжа. В результате инцидента один студент получил ожоги руки.
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08.02.2019 14:28