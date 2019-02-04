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Под Харьковом в жилом доме взорвался котел отопления, погибла женщина Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации котла. В селе Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области в жилом частном доме взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла женщина. Об этом сообщается на сайте полиции. "Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте", - говорится в сообщении. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: hk.npu.gov.ua Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Напомним, в декабре прошлого года в Фастове из-за взрыва газа обрушилась часть жилой пятиэтажки.

LB.ua

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