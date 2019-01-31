Полиция Харькова задержала мужчину, ранившего ножом трех человек

Во время ночных посиделок в кафе мужчина подрался с компанией.

В ходе комплексной отработки полицейские Харькова задержали злоумышленника, который едва не убил трех человек. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: npu.gov.ua Кафе в Харькове, где произошло нападение

В Московском районе Харькова полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство трех человек. В ходе расследования было установлено, что ночью 30 января мужчина находился с кафе, где после употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт.

Злоумышленник ножом нанес несколько ударов в грудь 32- и 36-летним мужчинам и 30-летней женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По факту покушения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, накануне в Николаеве полиция задержала на месте преступления мужчину, застрелившего из ружья супружескую пару, которой был должен 40 тысяч долларов.