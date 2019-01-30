В Ровно произошел взрыв в киоске с шаурмой
Пострадали два человека.
На Здолбуновском рынке в городе Ровно утром 29 января произошел взрыв в киоске с шаурмой. В результате происшествия пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Взрыв произошел из-за разгерметизации трубки от газового баллона до гриля. Произошла вспышка газовоздушной смеси.
Возгорание потушили до прибытия спасателей.
Пострадавших доставили в Ровенскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв в киоске с едой. Тогда серьезные ожоги получили пять человек, один из них скончался на Новый год.
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29.01.2019 23:58