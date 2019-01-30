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В Ровно произошел взрыв в киоске с шаурмой Пострадали два человека. На Здолбуновском рынке в городе Ровно утром 29 января произошел взрыв в киоске с шаурмой. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС. Фото: ogo.ua Фото: ogo.ua Фото: ogo.ua Взрыв произошел из-за разгерметизации трубки от газового баллона до гриля. Произошла вспышка газовоздушной смеси. Возгорание потушили до прибытия спасателей. Пострадавших доставили в Ровенскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв в киоске с едой. Тогда серьезные ожоги получили пять человек, один из них скончался на Новый год.

LB.ua

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