В Николаевской области женщина спасла двух детей, провалившихся под лед

В Николаевской области женщина спасла из полыньи двух детей, провалившихся под лед. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

Инцидент произошел в воскресенье, 27 января, в Снегуровке. Трое детей играли на берегу реки Ингулец, а затем вышли на лед. 10-летняя Аня Евдокимова бросила на лед шапку младшего брата, а когда 8-летний Даниил побежал за ней, то провалился под лед. Испугавшись за брата, девочка бросилась в воду, а другому мальчику, Андрею, крикнула бежать к домам и звать взрослых.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Крики детей услышала Тамила Чернюк, живущая неподалеку. Она выбежала к реке, бросилась в прорубь и по одному вытащила детей на лед, приказав им ползти к берегу. На берегу забрала детей домой и вызвала для них медиков. На место ЧП также прибыли спасатели и полиция. К счастью, дети не пострадали.

"Мной руководил материнский инстинкт. Без раздумий, так прямо в халате, я бросилась к детям. Только в голове мелькнула мысль, смогу ли потом выбраться сама, потому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. А все промелькнуло очень быстро. У Даниила внешне были признаки переохлаждения, они вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось не умеют плавать. Его подсадила на лед первым, а за ним и Аню", - рассказала Чернюк.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Спасатели ГосЧС вручили Тамиле Чернюк благодарственное письмо.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей в полукилометре от берега льдины четверых детей.


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