В Мариуполе на праздновании дня рождения задержан криминальный авторитет из Грузии
Вор в законе Надира Салифов по прозвищу "Гули" приехал в Украину под чужой фамилией.
В Мариуполе правоохранители задержали гражданина Грузии, который является представителем криминальных кругов (т.н. "вор в законе" и разыскивался за разбойное нападение в Полтавской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке замначальника - начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько.
"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"… Он приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области", - написал Кисько.
По его информации, у некоторых гостей нашли наркотики. Также полиция проверяет данных лиц на законность пребывания в нашей стране.
Напомним, в конце ноября прошлого года в Киеве полиция сорвала сходку криминальных авторитетов Донбасса.
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