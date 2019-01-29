В Мариуполе на праздновании дня рождения задержан криминальный авторитет из Грузии

Вор в законе Надира Салифов по прозвищу "Гули" приехал в Украину под чужой фамилией.

В Мариуполе на праздновании дня рождения задержан криминальный авторитет из Грузии

В Мариуполе правоохранители задержали гражданина Грузии, который является представителем криминальных кругов (т.н. "вор в законе" и разыскивался за разбойное нападение в Полтавской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке замначальника - начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"… Он приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области", - написал Кисько.

По его информации, у некоторых гостей нашли наркотики. Также полиция проверяет данных лиц на законность пребывания в нашей стране.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Киеве полиция сорвала сходку криминальных авторитетов Донбасса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
Участковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержанииУчастковый полицейский в Черкасской области ранил грабителя при задержании
Житель Броваров задержан за стрельбу из автомата КалашниковаЖитель Броваров задержан за стрельбу из автомата Калашникова
В Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружиеВ Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие
Задержаны четыре участника банды, ограбившей игровой зал в НиколаевеЗадержаны четыре участника банды, ограбившей игровой зал в Николаеве
Из-за взрыва гранаты в Мариуполе погибли два человекаИз-за взрыва гранаты в Мариуполе погибли два человека
В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИВ Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИ
Харьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетовХарьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетов
Последние новости
Подгружаем последние новости