В Гааге 7 человек ранены при взрыве в жилом доме
Существенно пострадала внешняя стена 3-этажного здания.
Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге. Как сообщает Euronews со ссылкой на местную службу спасения, из-под завалов вывели троих людей, еще один пострадавший находится под обрушившимися конструкциями.
По данным спасателей, пострадали 9 человек, семерым понадобилась госпитализация.
Причина взрыва на данный момент не установлена, предполагается, что это мог быть взрыв бытового газа.
На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб. По данным местных СМИ, спасатели эвакуируют жильцов из прилегающих зданий, так как строение признано "неустойчивым".
Напомним, 31 января в роSSийском Магнитогорске при взрыве в жилом доме погибли 39 человек.
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