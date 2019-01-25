В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк

Жители увидели в подъезде подозрительный пакет и вызвали полицию.

В многоэтажном доме в Суворовском районе Одессы жители заметили подозрительную коробку и вызвали правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Они эвакуировали жителей и обследовали девятиэтажный дом и прилегающую к нему территорию.

На месте обнаружили пакет с коробкой и записку, на которой детским почерком было написано: "Помогите, пожалуйста. (Не трусить, не переворачивать)".

Фото: dumskaya.net

"Полицйеские услышали шорох, заглянули в коробку, а там маленький комочек - хомячок! Заявителей настолько растрогало такое событие, что они забрали питомца к себе и пообещали заботиться и оберегать", - сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: dumskaya.net

Никаких взрывоопасных предметов в многоэтажке обнаружено не было.

Фото: dumskaya.net

Напомним, в Запорожье полиция взорвала подозрительную сумку, оставленную на лавочке. Позже оказалось, что в сумке была одежда.