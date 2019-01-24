Грузия объявила хачапури памятником культурного наследия

Блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры.

Грузия объявила хачапури памятником культурного наследия
Фото: www.online-menu.ru

Агентство по охране культурного наследия Грузии объявило хачапури памятником нематериального культурного наследия страны.

Соответствующий приказ 23 января подписал глава агентства Николоз Антидзе, пишет ИА "Новости-Грузия". Присвоение традиционному блюду такого статуса призвано популяризовать национальную кухню и культуру Грузии.

"Это блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры, а также частью грузинского рациона питания и ритуала. Узнаваемость хачапури на международной арене как грузинского продукта должна вырасти", - говорится в решении.

Ранее статус нематериального памятника культуры в Грузии был присвоен грузинскому застолью, многовековой традиционной технологии выдерживания вина в глиняном сосуде квеври, грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения, а также всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Присоединившееся к конвенции с 2008 года, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры своей страны.


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