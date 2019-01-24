Грузия объявила хачапури памятником культурного наследия

Агентство по охране культурного наследия Грузии объявило хачапури памятником нематериального культурного наследия страны.

Соответствующий приказ 23 января подписал глава агентства Николоз Антидзе, пишет ИА "Новости-Грузия". Присвоение традиционному блюду такого статуса призвано популяризовать национальную кухню и культуру Грузии.

"Это блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры, а также частью грузинского рациона питания и ритуала. Узнаваемость хачапури на международной арене как грузинского продукта должна вырасти", - говорится в решении.

Ранее статус нематериального памятника культуры в Грузии был присвоен грузинскому застолью, многовековой традиционной технологии выдерживания вина в глиняном сосуде квеври, грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения, а также всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Присоединившееся к конвенции с 2008 года, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры своей страны.