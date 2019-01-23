Британка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сына

Двухлетнего Джеймса Балджера убили двое 10-летних мальчиков в 1993 году.

В номинации “Лучший игровой короткометражный фильм” на “Оскарах” выдвинули работу ирландского режиссера Винсента Лэмба “Задержание”.

Фильм рассказыват об убийстве двухлетнего мальчика в Великобритании. Как сообщает BBC Украина, мать Джеймса Балджера, Денис Фергюс высказала свое возмущение номинацией и существованием фильма как такового.

“Задержание” основано на стенограммах допросов виновных – Роберта Томпсона и Джона Венейблза, которым на момент совершения преступления было по 10 лет.

В своём аккаунте в Twitter Денис Фергюс написала, что “не может выразить, какое отвращение она испытывает” и как “расстроена от того, что этот так называемый фильм был снят и сейчас номинирован на «Оскар»”. Женщина добавила, что никто не обращался к ней за разрешением на съемки, и теперь этот фильм “заставляет её и всю семью Джеймса чувствовать боль”.

Также мать убитого мальчика рассказала, что под петицией о дисквалификации этого фильма из конкурса подписалось 90 тысяч человек, но Американская киноакадемия петицию проигнорировала.

Режиссер фильма Винсент Лэмб заявил, что не рассчитывает на то, что родственникам Джеймса понравится его работа. Он надеется, что семья мальчика поймет причину создания этой короткометражки.

“Настоящая цель – попробовать понять, как эти двое 10-летних мальчиков могли совершить столь ужасное преступление – думаю, нам стоит разобраться в причинах, потому что что–то подобное может случиться опять и в будущем”, – прокомментировал Лэмб.

Также он добавил, что не хотел причинять семье Джеймса боль и сочувствует, что его фильм вызвал у родственников погибшего такую бурную реакцию.

Напомним, лидерами по количеству номинаций на 91-е “Оскары” стали фильмы “Фаворитка” и “Рома”.