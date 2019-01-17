Поджигателя Лавры отправили под арест с залогом в 153 тыс. гривен

24-летний бездомный пробудет в СИЗО два месяца.

Поджигателя Лавры отправили под арест с залогом в 153 тыс. гривен
Фото: dsns.gov.ua

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца подозреваемому в поджоге Киево-Печерской лавры.

В качестве альтернативы суд определил залог в сумме 153 тыс. гривен, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Действия 24-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что мужчине, который поджег здание возле Киево-Печерской Лавры, сообщено о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 14 января на территории Киево-Печерской лавры загорелось отдельное двухэтажное здание, где проводилась реконструкция. Пожар удалось потушить только через три часа, огонь уничтожил около 400 кв. м., в том числе перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Подозреваемый - 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. Поступок мужчины не связан с религиозными убеждениями. Во время пожара церковные ценности не пострадали.


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