В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори

Заболели 7 арестантов.

В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори
Лук*янівське СІЗО (внутрішній двір)
Фото: Сергей Нужненко

В Киевском следственном изоляторе в связи со случаями заболевания корью объявлен карантин.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Государственной уголовно-исполнительной службе.

"Введен карантин на 21 день. 7 человек заболели. Мы создали комиссию по инфекционному контролю, провели ее заседание, создали изолятор для больных воздушно-капельными инфекциями, установили усиленное медицинское наблюдение за контактными лицами на 21 день со дня госпитализации последнего больного, проводим активное выявление больных во время ежедневного обхода камер", - отметил собеседник.

Он добавил, что в изоляторе усилен контроль над ежедневной влажной уборкой камер с применением дезинфекционных средств, а также максимально ограничено общение с лицами, находящимися в камерах, где были выявлены больные.

По словам собеседника, тяжелых больных нет, профилактическая работа продолжается.

Кроме того, он добавил, что контактных с больными лиц, которые находятся на карантине, не будут вывозить из изолятора даже для участия в судебных заседаниях. Всех остальных арестантов это ограничение не касается.

Как сообщалось, Украина лидирует по заболеваемости корью в Европе.


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