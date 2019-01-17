В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори
Заболели 7 арестантов.
В Киевском следственном изоляторе в связи со случаями заболевания корью объявлен карантин.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Государственной уголовно-исполнительной службе.
"Введен карантин на 21 день. 7 человек заболели. Мы создали комиссию по инфекционному контролю, провели ее заседание, создали изолятор для больных воздушно-капельными инфекциями, установили усиленное медицинское наблюдение за контактными лицами на 21 день со дня госпитализации последнего больного, проводим активное выявление больных во время ежедневного обхода камер", - отметил собеседник.
Он добавил, что в изоляторе усилен контроль над ежедневной влажной уборкой камер с применением дезинфекционных средств, а также максимально ограничено общение с лицами, находящимися в камерах, где были выявлены больные.
По словам собеседника, тяжелых больных нет, профилактическая работа продолжается.
Кроме того, он добавил, что контактных с больными лиц, которые находятся на карантине, не будут вывозить из изолятора даже для участия в судебных заседаниях. Всех остальных арестантов это ограничение не касается.
Как сообщалось, Украина лидирует по заболеваемости корью в Европе.
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Общество
17.01.2019 17:54