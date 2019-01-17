Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
Подозреваемый объяснил, что украденное животное он продал, чтобы "решить материальные проблемы".
Житель Белгород-Днестровского района Одесской области попал за решетку за кражу кролика у соседки.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"К правоохранителям обратилась жительница одного из сел района с сообщением о том, что ночью из ее хозяйства кто-то украл кролика. В ходе досудебного следствия полицейские установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин потерпевшей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина уже имел непогашенную судимость за кражу.
"Имея неснятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение. В свое оправдание подозреваемый пояснил, что похищенную животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.
Обвинительный акт с материалами дела был направлен в суд. Суд признал подозреваемого виновным по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса, и назначил наказание в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее во Львовской области мужчина украл с фермы корм для кролей на 80 тыс. гривен.
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Общество
17.01.2019 17:54